МК: Кнутов проинформировал об ударе ВС РФ по объектам ВСУ с целью срыва контрнаступления

ВКС России проводит задачи по срыву анонсированного Киевом контрнаступления. 27-28 апреля 2023 года были нанесены массированные удары в ряде регионов Украины. Юрий Кнутов рассказал «МК», как такие действия могут сказаться на наступлении ВСУ.

Использовались X-101, X-555 — ракеты большой дальности. Они способны поражать цели на расстоянии многих сотен километров, а точность наведения очень высокая — отклонение составляет не более семи метров.

Военный эксперт добавил, что ночные удары - это «предупредительные меры», которые РФ принимает для срыва масштабного наступления ВСУ на Донбассе и юге.

Полагаю, что все это позволяет нанести серьезный ущерб, ослабить силу наступления. Не нужно забывать, ранее наносились удары по местам нахождения боеприпасов, техники, горюче-смазочных материалов. Это все способно помешать ВСУ успешно атаковать, - резюмировал Кнутов.



