В новом выпуске «Голоса» показали танцы хромой Гагариной и рок-н-ролл Преснякова

К примеру, Антон Беляев и его подопечные Элина Айларова и Виктория Княжевская для номера выбрали композицию королевы русского шансона Любови Успенской «Пропадаю я». Правда, из этой песни они решили сделать принципиально новый хит, изменив стиль. Также участники шоу добавили драйва и заставили других тренеров танцевать прямо в студии.

Полина Гагарина, несмотря на травму ноги, не могла не подняться на сцену. Хромая певица сделала несколько оригинальных па. Поддался ритму и исполнитель Владимир Пресняков. Причем, рок-композиция настолько разгорячила артиста, что он чудь не показал всем присутствующим «козу».

В минувшую пятницу, 28 апреля, в эфир вышел новый выпуск популярного музыкального телешоу «Голос». Причем, вместе с этим эпизодом закончился этап поединков. Он запомнится многим телезрителям рекордным для вокального проекта драйвом.