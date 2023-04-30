Экономист Петров выразил мнение о ситуации с долларом

Экономист Илья Петров выразил мнение о позициях американской валюты на финансовом рынке и в сфере торговли, особенно международной. Он заявил, что все больше государств уменьшают в проводимых ими операциях использование доллара.

По его мнению, это связано с той внешней и внутренней политикой, которую проводит американское политическое руководство. По мнению Петрова, противостояние с Российской Федерацией и введенные по отношению к ней санкции с американской стороны подтолкнули процесс отказа от широкого использования доллара другими государствами. Он при этом отметил, что на внутреннем рынке США доллар достаточно широко используется.

«Безусловно, надо было переходить на национальные валюты намного раньше. Однако происходящее сейчас стало большим уроком для всех и теперь мы четко знаем, как именно необходимо действовать», – считает он.