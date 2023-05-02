Леонков предупредил о готовности ВС Украины начать масштабное контрнаступление

Украина с помощью коллективного Запада практически завершила подготовку к проведению масштабного наступления, осталось только ждать его начала. В этом убежден военный эксперт Алексей Леонков.

«Получив вооружения, в том числе и боеприпасы с обедненным ураном для британских танков, у Украины практически все готово. Теперь вопрос исключительно во временном факторе и обеспечении фактора внезапности», — приводит слова специалиста портал «Военное дело».

Леонков напомнил, что Киев намерен в ходе своих контрнаступлений добиться восстановления территориальной целостности и выйти на границы Украины по состоянию на 1991 год. Данная цель для ВСУ нереалистична и чрезмерно амбициозна, подчеркивает он.

Боевые действия в ходе украинского наступления будут тяжелыми и сложными, предупреждает Леонков, ибо ВСУ задействуют, в том числе и свежие силы — подразделения, которые проходили подготовку за рубежом.