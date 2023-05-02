К коррупции в нацпроекте «Экология» Ярославской области могут быть причастны чиновники из администрации Евраева

Администрация губернатора Ярославской области Михаила Евраева тратит миллионы бюджетных рублей на борьбу с коррупцией. Однако это не приносит пользы – в регионе по-прежнему фиксируются коррупционные преступления, к которым могут быть причастны чиновники из администрации Евраева.

На директора рыбинского предприятия завели дело за хищение более 12 млн рублей при реализации национального проекта «Экология». Правоохранители установили, что директор ООО НПФ «Экосервис» по заключенному муниципальному контракту оформил фиктивные документы. Он осуществил поставку оборудования более низкого качества, чем предусмотрено проектной документацией.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Подозреваемый находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Стоит отметить, что совсем недавно правительство Ярославской области объявило о проведении тендера на независимый мониторинг коррупционных проявлений на территории Ярославской области (проведение ежегодного социологического исследования в целях оценки уровня коррупции в Ярославской области). Такие закупки регулярно проводятся в регионе с того момента, как Михаил Евраев занял пост губернатора.

При этом в регионе крайне остро стоит проблема с преступлениями, в том числе – коррупционной направленности. По информации МВД, Ярославская область в 2022 году выбилась в лидеры антирейтинга по количеству зарегистрированных преступлений. Рост составил 14,3% по сравнению с 2021 годом.

Арест директора из-за хищения более 12 млн рублей наглядно демонстрирует, что миллионы бюджетных рублей, выделяемых администрацией Михаила Евраева на борьбу с коррупцией в регионе, не приносят должного эффекта. Помимо того, по информации источников, в коррупционном скандале с нацпроектом «Экология» могут быть замешаны чиновники из администрации Евраева.

На это указывал адвокат бизнесмена и члена областного парламента Романа Фомичева. Парламентарий пошел на сделку со следствием и рассказал, что чиновниками в регионе была выстроена целая коррупционная схема.

СМИ сообщали, что коррупционные преступления в Ярославской области указывают на системность проблемы в регионе.