К коррупции в нацпроекте «Экология» Ярославской области могут быть причастны чиновники из администрации Евраева

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,
Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что взяла отпуск и отправилась в Рим. Как призналась сама артистка в личном микроблоге, она очень любит
Борьбу с ожирением и проблемами, с этим связанными, ведут правительства многих государств. Существуют страны, где чиновники принимают строгие меры в
Алла Пугачёва, которую обвиняют в предательстве скончавшегося модельера Вячеслава Зайцева, выразила своё мнение по поводу смерти друга. Алла
В 1973 году Василий Шукшин начал работу над кинокартиной «Калина красная», выступив и режиссером, и исполнителем главной роли. Фильм вышел на экраны
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Врач-уролог и онкоуролог Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть. Специалист обратил внимание на проблему, с
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Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что Дмитрий Пучков «высоко оценил» выступление губернатора Александра Беглова в Заксобрании на минувшей неделе.
Жители Санкт-Петербурга убеждены, что представители городских властей не предпримут никаких мер для спасения разрушающегося исторического здания на