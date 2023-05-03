Шурыгин заявил, что ВСУ с сентября не имели ни одного военного успеха

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о том, что Вооруженные силы Украины с сентября не имели военных успехов. И сейчас он не верит в то, что наступательные действия ВСУ будут успешными, потому как под давлением Запада «разматывают резервы».

«Что Украина сделала после сентября?! Что? Хотя бы в одном месте?» - задается вопросом Шурыгин в беседе с ИА SM.News.

Видимо, военный эксперт запамятовал, что и после «харьковской операции» у противника успех все же был. Напомним, что в первых числах октября ВСУ вернули контроль над Лиманом Донецкой области, а в ноябре после контролируемого отхода российских войск - над правобережьем Херсонской области и непосредственно Херсоном.

«Мы помним, как осенью все рассуждали: ну, все, теперь они дальше пойдут в зимнее наступление. Они нам обещали к 23 февраля, я напомню, выйти на границы, с которых начиналась СВО. Они нам обещали к концу декабря вернуть себе Мариуполь. Так, где этот наступ»?» - снова спрашивает эксперт.

И тут же отвечает, что все украинское контрнаступление «легло» под Соледаром (поселок был взят российскими силами в январе нынешнего года, - Ред.), Угледаром (контролируется ВСУ) и на других направлениях фронта.