Актриса Ольга Картункова после развода начала отношения со своим концертным директором

Несколько дней назад юмористка Ольга Картункова дала очередное интервью. В беседе с журналистами она высказалась не только о своей творческой жизни, но и о личной.

Как заявила артистка в ходе Ютуб-шоу Иды Галич «Есть вопросики», она в настоящее время состоит в романтических отношениях с концертным директором.

Сначала он был моим директором, мы влюбились. Эта история — на годы. С детства знакомы, - призналась юмористка.

Также Ольга добавила, что долгое время работала с возлюбленным и даже не предавала важности чувствам. Но в определенный момент она почувствовала сильную страсть, влечение и увидела с его стороны ответ. Поэтому после развода Картункова начала сразу же отношения с мужчиной.