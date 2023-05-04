Яна Поплавская высказала недовольство возвращением певицы Аллы Пугачевой в Россию

Яна Поплавская не смогла остаться в стороне, узнав о визите Аллы Пугачевой в РФ. Она напомнила о заявлении 74-летней артистки, которое вызвало бурю обсуждения.

Примадонна, уехав в Израиль, назвала всех тех, кого возмутило её поведение, холопами и рабами. Певица подчеркнула, что удовлетворена негодованием. Поплавская считает, что россияне поступили также. Яна уверена, что государство приняло к сведению поступки и слова Пугачевой.

«Так что может приезжать, уезжать, делать все, что захочет. У меня нет претензий», — написала актриса.

Стоит подчеркнуть, что приезд Аллы Борисовны в Россию совпал со смертью российских дизайнеров. С модельерами звезда была близко знакома. По всей видимости, именно смерти Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина подтолкнули Примадонну посетить Родину.