Концерт рэпера Loqiemean отменили в Нижнем Новгороде 21 мая по инициативе Мизулиной

В Нижнем Новгороде отменили концерт известного рэпера Loqiemean (16+), который должен был пройти 21 мая. Отменено выступление по инициативе Екатерины Мизулиной.

Как написал на воей личной странице в социальной сети Роман Худяков, политик его композиции сочла непатриотичными и такими, что дискредитируют ВС РФ.

При этом сам музыкант все обвинения в свою сторону категорически отрицает. По словам артиста, он принципиально не поддерживает любые вооруженные конфликты, а антивоенные видео спилил «сгоряча». Рэпер также сообщил, что никогда не донатил ВСУ и не уезжал из РФ.

Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с требованием запретить выступление музыканта. Летом минувшего года исполнитель высказался против СВО на Украине.