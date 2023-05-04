«Ментально-то мы давно женаты»: раскрыто имя той, кому пообещал свадьбу Киркоров

Несколько дней назад на НТВ состоялся финальный выпуск шоу «Маска». В нем приняла участие Лада Дэнс. Ранее певица неоднократно признавалась, что у нее необычные отношения с поп-королем Филиппом Киркоровым.

На это раз исполнительница подтвердила эту информацию.

Филипп с четырнадцати лет на мне женится. Много лет дружим, я счастлива, что до сих пор собирается жениться на мне. Ментально мы давно женаты. Знаю его с двадцати лет, - отметила артистка.

Нелишне добавить, что Лада в телешоу заняла третье место. В связи с этим Киркоров признался ей в любви в ходе эфира. Впрочем, несмотря на симпатию, поп-король никогда не делал Дэнс официального предложения.