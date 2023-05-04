Поддерживающая СВО РФ Ирина Аллегрова отказалась поздравлять ветеранов с Днём Победы в Кремле

Несколько дней назад в Кремлевском дворце состоялся концерт, который посвящен Дню Победы. На праздничное выступление пришла Ирина Аллегрова, которая не захотела публично поздравлять ветеранов с этим праздником.

Как пишет «Московский комсомолец», явилась артистка в дорогом платье, которое ей не соответствовало. Сперва Аллегрова пообщалась со своими коллегами по сцене, которых давно не видела, а затем ответила на вопросы журналистов. На запрос корреспондентов поздравить ветеранов с 9 мая певица, активно поддержавшая СВО РФ, отказалась. Она сообщила, что это сделает самостоятельно.

Напомним, Ирина ранее заявила, что сейчас не время для развлечений, поэтому крайне редко появляется на выставках и не дает концертов.