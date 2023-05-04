Васильев проинформировал, что Аллы Пугачевой не было на похоронах Зайцева из-за лишнего внимания

4 мая прошло прощание с Вячеславом Зайцевым. Однако многие звезды российского шоу-бизнеса там не появились. Как говорят очевидцы, проститься с модельером пришли лишь Надежда Бабкина и Сергей Зверев. Для многих остается загадкой, почему не приехала Алла Пугачева, которая тесно сотрудничала с кутюрье.

Александр Васильев внес ясность в эту ситуацию. По его словам, Примадонна приехала в Москву, чтобы проводить в последний путь Зайцева. Поэтому он был уверен, что артистка обязательно придет к месту захоронения.

«Аллы Пугачевой разве нет? Наверное, она не захотела лишнего внимания», — сказал историк моды.

Кстати, сам Васильев отсутствовал на прощании. Он «физически не смог» сделать этого, потому что сейчас находится в Париже.