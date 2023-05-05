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В Санкт-Петербурге впервые возбуждено уголовное дело против руферов-экскурсоводов

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В Санкт-Петербурге впервые возбуждено уголовное дело против руферов-экскурсоводов
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Поступила информация о возбуждении Следственным комитетом Центрального района уголовного дела в отношении гидов-руферов Северной столицы. Этому предшествовала проверка правоохранительными органами. Об этом информирует сегодня, в пятницу, "Фонтанка".

Получается, что впервые за всю историю статья уголовного кодекса была найдена для тех, кто устраивает прогулки по крышам. Речь идет о статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Отмечается, что нынешней весной стражи порядка осматривали обстановку на крышах и наблюдали за экскурсоводами. В результате было составлено порядка двадцати административных протоколов о предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения.

Ранее сообщалось, что в городе на Неве по подозрению в коррупции задержали главу отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления полиции Приморского района Олега Полежаева. Причем он не знал, что из одного миллиона рублей только 15 000 не были муляжами купюр. По данному факту возбудили уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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