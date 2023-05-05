Кино и ТВ. Максим Матвеев сильно поседел и постарел

Известный российский актер театра и кино Максим Матвеев, которому в фильмах всегда доставались роли красавчиков, изменился до неузнаваемости. Артист очень сильно постарел и поседел.

Недавно супруг Елизаветы Боярской поделился со своими подписчиками новым снимком в социальных сетях. На фото Максим позирует после кардинальной смены имиджа. Матвееев, который всегда имел роскошную шевелюру, предстал перед поклонниками с облысевшей и седой головой. Также его лицо было все в глубоких морщинах.

Но актер решил сразу успокоить фанатов. Он написал, что пожертвовал своей внешностью ради роли в телесериале "Последнее дело Черкасова". Там Матвеев сыграет маньяка, которого ищет главный герой. Также он поблагодарил людей, всех причастных к созданию этого многосерийного фильма.