Лиза Арзамасова исполнила две песни на ледовом шоу супруга Ильи Авербуха в Москве

Актриса Елизавета Арзамасова исполнила две композиции под оркестр в ходе ледового шоу своего супруга Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном». Это мероприятие прошло в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» 4 мая.

Под известный хит «Надежды маленький оркестрик» в исполнении артистки выступил фигурист из Донецка Миша Тихонов. Также Арзамасова исполнила песню «До свидания, мальчики». Своей номер под эту композицию показал Матвей Ветлугин, бронзовый призер финала Кубка РФ.

Примечательно, что новая программа Ильи Авербуха в сопровождении живого вокала и оркестра была посвящена Дню Победы. В рамках единого шоу все номера были исполнены впервые. В мероприятии приняли участие Александр Энберт, Евгения Медведева, Алина Горбачева, Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Максим Маринин, а также Артем Федорченко.