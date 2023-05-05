РИАН: был опубликован обновленный список артистов РФ, изменивших свою позицию после начала СВО

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Военкор Александр Сладков заявил о том, что успешные боевые действия на территории другого государства, такого огромного, как Украина, возможны
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Российский продюсер Иосиф Пригожин решил в очередной раз высказаться о покинувших страну артистах отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание он
В последнее время ходят слухи о том, что Илья Авербух и Елизавета Арзамасова собираются развестись, так как пара ведет себя очень странно. Фигурист
Администрация губернатора Ярославской области Михаила Евраева тратит миллионы бюджетных рублей на борьбу с коррупцией. Однако это не приносит пользы
В 2023 году порты российского Северо-Западного бассейна, как сообщил газете «Коммерсантъ» коммерческий директор «УК Глобал Портс» Игорь Пухов, будут
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