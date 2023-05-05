РИАН: был опубликован обновленный список артистов РФ, изменивших свою позицию после начала СВО

Эти артсисты принимали участие в концертах к 9 Мая, гастролировали во время празднования Дня Победы, играли в постановках о Великой Отечественной войне. А затем осудили Россию. Кто из российских звезд переобулся на ходу, пишет издание РИА Новости.

Чулпан Хаматова часто выступала на концертах в честь Дня Победы, читала стихи о войне Вознесенского, играла в спектаклях по произведениям поэта-фронтовика Юрия Левитанского, а в 2022 году уехала из РФ и теперь является актрисой Нового Рижского театра.

В репертуаре Софии Ротару есть много песен о Великой Отечественной, которые она исполняла. Советская певица была частой гостьей на концертах 9 Мая, всегда гастролировала в праздники. В Но после начала СВО артистка поддержала Украину и отказались от гастролей. Она отметила, что сейчас "не время петь".

Тамара Гвердцители была одним из хедлайнеров выступлений к годовщинам Великой Отечественной. В минувшем году уехала в Грузию, ссылалась не на политические причины, а личные, но ей никто не поверил.

В 2014 году Анна Нетребко передала 1 миллион рублей на восстановление донецкого театра "Донбасс Опера", а в феврале 2022 года опубликовала пост о том, что выступает против СВО, отметив, что она "не политический человек".

Популярный пародист Максим Галкин размещал видео, где их дети с Аллой Пугачевой читают стихи к 9 Мая. Год назад супруги с наследниками улетели в Израиль.