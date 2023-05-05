Superjob: россияне хотели бы видеть своим начальником киногероев Штирлица или Тони Старка

Большинство россиян своим начальником хотели бы видеть Глеба Жеглова и Отто фон Штирлица - героев фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны». Такие данные приводит сервис SuperJob.

Оба героя получили по 4% симпатий. Второе место (3%) разделили доктор Хаус и Железный Человек из одноименного сериала. По 2% опрошенных участников своим боссом хотели бы видеть Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа», Бэтмена, Шерлока Холмса, а также персонажа фильма «Ментовские войны» Романа Шилова.

По 1% симпатий получили Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря», Джеймс Бонд, Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада», доктор Быков из ленты «Интерны», героиня фильма «Москва слезам не верит» Екатерина Тихомирова, Капитан Америка Стив Роджерс, Терминатор, Остап Бендер, герой «Волка с Уолл-стрит» Джордан Белфорт, Мария Швецова из телесериала «Тайны следствия», а также директор школы магов Альбус Дамблдор из Гарри Поттера.