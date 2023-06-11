Военкор Сладков порадовался дождю на Запорожье: ВСУ наступать не смогут

На Запорожском направлении фронта сейчас тихо. У погоды свои планы и они никоим образом не коррелируются с наступательными или оборонными операциями сторон вооруженного конфликта. Наоборот, это ВСУ и ВС РФ вынуждены под них подстраиваться.

На Запорожье начался дождь и льет, проинформировал сегодня военкор Александр Сладков у себя в Телеграм-канале. Он уточнил, что по прогнозу он не затяжной — кратковременный, всего лишь на три часа. Казалось бы, такая погода для обороняющейся стороны причиняет неудобства. К тому же, авиация в дождь не работает. Однако Сладков дождю на Запорожье рад, ведь это означает, что противник не будет наступать. Тем более, что кратковременные осадки прогнозируются и на завтра.

«Почва на Ореховском направлении такая, что пару часов поморосило — и уже на обычном средстве не проедешь, не то, что на танке «Леопард», — пишет военкор. — Пойдешь в атаку до дождя, встрянешь в слякоть и грязь, как тогда отступать? Ну а после дождя и не пойдешь».

Таким образом, подытожил Сладков, благодаря дождливой погоде на Запорожском направлении фронта ВС РФ получили два дня затишья, которые могут использовать с пользой для себя — «нам есть, что из резервов подтаскивать».