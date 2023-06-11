«Рыбарь»: ВС Украины заняли Нескучное и Благодатное, ВС России отступили из-за угрозы окружения

Аналитики команды телеграм-канала «Рыбарь» рассказали об обстановке на Времьевском выступе по состоянию на 10 часов утра воскресенья, 11 июня.

Отмечается, что штурмовые группы и морские пехотинцы противника возобновили наступление на позиции ВС РФ.

«На правом фланге пехота противника высадилась в лесополосе и смогла продвинуться до Урожайного», - уточняет «Рыбарь».

Сейчас ведутся бои рядом с этим селом. Украинские войска также пытаются выйти на подступы к Новодонецкому, но там активно работает российская артиллерия и не дает продвинуться к селу.

Два населенных пункта для ВС РФ утрачены на Времьевском выступе.

«Украинские подразделения практически без боя заняли Нескучное и Благодатное — военнослужащие ОБТФ «Каскад» отступили на более выгодные позиции из-за угрозы попадания в окружение», - объяснили аналитики «Рабаря».

Учитывая синхронность атак противника, а также повышение активности работы украинской артиллерии, напрашивается вывод, что ВСУ пытаются вклиниться в тыл российской группировки на Времьевском выступе.

Официальной информации от Минобороны РФ об обстановке на данном направлении фронта нет.