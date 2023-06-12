WarGonzo: Противник зашел в Макаровку, ситуация может стать критической

Военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канале WarGonzo предупредил о том, что ситуация на Южно-Донецком направлении фронта может стать критической. Пока, по его сведениям, противник на оперативный простор не вышел. Прорыв ВСУ — не более 5 километров вглубь нашей территории.

Продвижение подразделений ВС Украины на стыке зон ответственности 5-ой армии и ОБТФ «Каскад» продолжается. У противника есть успехи.

«Неприятель зашел в населенный пункт Макаровка. Это является более серьезной потерей, нежели Нескучное, так как находится он на высоте. Если противнику удастся закрепить успех, то он обязательно попробует использовать эту точку, как плацдарм для дальнейших действий», — объяснил WarGonzo.

Военкор Пегов, развивая данную тему, заявил, что не разделяет мнение о том, что территории, с которых российским войскам пришлось отойти, не играют большой роли.

«Конечно, играют», — подчеркивает Пегов.

Однако следует понимать, что отход может быть целесообразен в определенный момент — ради того, чтобы сохранить ресурсы и личный состав для продолжения обороны в дальнейшем.

«Надо не подпустить противника к Старомлыновке. В случае успеха украинских войск ситуация может стать критической и куда более опасной, нежели многим сейчас кажется», — заключил военный аналитик.

Минобороны России информация о взятии противником Макаровки официально не подтверждена.