Военкор Марсов показал «линию Суровикина» на карте и заверил, что так просто фронт не рухнет

Военный корреспондент Ростислав Марсов в ответ на вал сообщений в социальных сетях о прорыве ВСУ на Времьевском выступе (Южно-Донецкое направление фронта) опубликовал в своем Телеграм-канале весьма занимательную карту.

Она дает представление о том, где проходит так называемая «линия Суровикина».

Марсов в одном из своих сообщений объяснился, что никто и не ожидал, что Времьевский выступ продержится долго. В противном случае «линию Суровикина» не возвели бы в тылу.

«Синяя линия на карте — это примерная линия боевого соприкосновения до начала наступления противника, красная — ожидаемая в ближайшие дни ЛБС, зеленая — следующий потенциальный рубеж обороны. Наконец, фиолетовая вдоль красных точек и есть пресловутая «линия Суровикина» и российские укрепления», — объяснил Марсов обозначения на карте.

Так что просто так фронт не рухнет, заверил военкор в заключение, подчеркнув, что на пути у противника еще много испытаний.