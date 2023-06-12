Сладков: На Старомлыновском направлении части МО РФ организованно отошли на следующую линию обороны

Противник ведет наступление на Старомлыновском направлении (Южно-Донецкий фронт, - Авт.), передает военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

«Населенный пункт Урожайное обороняет ОБТФ «Каскад» (ДНР), — приводит журналист подробности в своем Телеграм-канале «Сладков +» . — Части Минобороны РФ организованно отошли на следующую линию обороны».

Военкор добавил, что поддержку «Каскаду» оказывает российская артиллерия. Тяжелые бои продолжаются. Погода на данном направлении фронта все еще не восстановилась, поэтому авиация по-прежнему не может работать.

Ранее Семен Пегов, а также военкоры «Русской весны» проинформировали о том, что на данном направлении фронта противнику удалось занять село Макаровка. В отличие от других небольших сел, оно представляет важность, поскольку расположено на высоте.

Министерство обороны России последние события на Южно-Донецком направлении фронта не комментировало.