Тяжелой остается ситуация на Запорожском направлении фронта. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает о том, что наступающему противнику удалось полностью «срезать» Времьевский выступ.

По сведениям данного паблика, российские силы отошли не только из Макаровки, которая находится на важной высоте, но и из Сторожевого. Сейчас они держат оборону по линии Старомайорское-Урожайное.

«Также не ясна ситуация с Ровнополем. Село, скорее всего, придется оставить в связи с новой конфигурацией линии обороны», — пишет «Военный осведомитель» .

Авторы не исключают, что из населенного пункта ВС РФ к данному моменту могли передислоцироваться, поскольку информация от фронтовых источников поступает с задержкой.

Подразделения ВС РФ предприняли контратаки на занятые противником села. Успеха они не возымели.

Тем не менее, дают понять в публикации, еще не все потеряно, так как контроль над господствующими высотами за российской стороной.

Напоминаем, военкоры и Телеграм-каналы не являются официальными источниками информации, поэтому ориентироваться следует на пресс-релизы Министерства обороны России.