«E1.RU» проинформировал, когда в Екатеринбург вновь вернется летнее тепло

В Екатеринбурге и регионе в ближайшие дни погода изменится. По прогнозам метеорологов, до вторника придет холодный воздушный массив. Ночью 13 июня температура составит 0 градусов, возможны заморозки. К середине недели вернется летнее тепло, хотя будет оно умеренным. Дневная температура - от +20- +25 градусов.

Сухой воздух поспособствует суточным колебаниям температуры. Ночью похолодает до +3...+8 градусов. 14 июня ветер западный, температура днем- +24 градуса. 15 июня тепло сохранится, будет облачно, без дождя, воздух прогреется до +25 градусов.

Дожди ожидаются 16 июня, хотя они будут кратковременными и небольшими, температура тоже будет на отметке +25 градусов. Уже к концу этой недели в Екатеринбурге эксперт ожидают похолодание. Возможны повторные заморозки, пишет «E1.RU».