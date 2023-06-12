На Средний Урал вернулся военнослужащий, находившийся в плену на Украине

На Средний Урал из плена вернулся военнослужащий. По неофициальной информации, в плену на Украине остаются как минимум пять жителей Свердловской области.

Всех возвращенных из плена бойцов перевозят в медучреждения для дальнейшего осмотра, медпомощи и реабилитации.

Хочу выразить огромную благодарность Татьяне Николаевне Москальковой и всем тем, кто занимался сложной и кропотливой работой по возвращению из плена российских ребят. Будем ждать и верим, что такие весточки еще обязательно к нам придут, - сообщила в соцсети ВКонтакте Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области.

Она также уточнила, что здоровью свердловчанина сейчас ничего не угрожает. Военнослужащий связался с родными людьми по телефону.



