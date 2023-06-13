Ходаренок: Гибель начштаба 35-й армии подтверждает, что противник пытается дезорганизовать систему управления нашими войсками

Воздушные силы Украины во многом сохранили свою боеспособность в ходе вооруженного конфликта с Россией, но они все еще остаются малочисленными. Обещанные Западом многофункциональные истребители прибудут, вероятно, ближе к осени. Причем необходимы они в количестве не менее 100 единиц, чтобы обеспечить наступающим войскам поддержку с воздуха, пишет в своей статье военный обозреватель «Газеты.ру» Михаил Ходаренок.

Наступление Украины, тем не менее, решено не откладывать - оно уже идет, без авиационной компоненты. Многие считают, что без истребителей операция ВСУ обречена на провал. Тем не менее полковник Ходаренок отмечает, что военное командование противника решило в качестве альтернативы боевой авиации прибегнуть к массированному применению дальнобойного оружия. Цель - дезорганизовать систему управления войсками и оружием ВС РФ, разгром авиационной и противовоздушной группировок, а также ее сухопутных сил. Ну и плюс нарушение логистики.

«В первую очередь ударам подвергнутся (и уже активно подвергаются) командные пункты (об этом говорит гибель начальника штаба 35-й армии), узлы связи и склады с боеприпасами. Есть все основания полагать, что для осуществления подобных замыслов ВС Украины запаслись большим количеством планирующих авиабомб JDAM-ER, умных бомб GLSDB, ракетами к М142 HIMARS и М270 MRLS. Британцы уже поставили Киеву крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow/SCALP, на подходе - ракеты немецкие», - рассуждает Ходаренок.

Что касается непосредственно самого наступления противника, то, по мнению полковника, замысел командования ВСУ очевиден и состоит в том, чтобы на данном этапе дезориентировать российское руководство, а также вселить нервозность, растерянность, привить привычку к постоянным «рядовым» атакам. Чтобы, когда настанет момент главного удара, они к нему отнеслись, как к обыденному явлению.