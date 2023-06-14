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Живов: «На смену мясным штурмам пришли мясные построения»

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Российские военкоры сегодня активно обсуждают некое событие в зоне СВО, которое, судя по всему, повлекло за собой гибель приличного количества личного состава. Нерадивых командиров, которые, по их мнению, виновны в этом, буквально клеймят. И почему-то даже не задумываются о том, а не привлекут ли их к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

Команда Телеграм-канала «Рыбаря» утверждает, что дело было под Кременной. Эту информацию подтвердил и журналист Герман Куликовский в своем канале «Старше Эдды». Не мог не прокомментировать данное событие и военкор Алексей Живов. Причем, очень хлестко и жестко.

«Шел второй год военного конфликта, на смену мясным штурмам пришли мясные построения», — написал Живов в своем Телеграм-канале.

И это утверждение касается вовсе не той стороны конфликта.

По информации военкоров, проверить достоверность которой мы возможности не имеем, так как официального комментария Минобороны РФ пока нет, дело было так. В рамках подготовки к наступательным действиям у Кременной личный состав был собран вместе с техникой — едва ли не парадным строем.

«Какой-то выдающийся командир прямо у передка выстроил всех парадным строем вместе с техникой и пару часов держал слово княжеское перед дружиной. Выдающееся выступление русского Цицерона прервал ракетный удар HIMARS», — обрисовал ситуацию Алексей Живов.

Ранее в сети появились сообщения о том, что в зоне СВО был убит депутат Госдумы Адам Делимханов. Телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в парламенте сообщил, что парламентарий жив, но получил ранение и находится под наблюдением врачей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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