«Reuters»: Украина задействовала только три из 12 бригад, главные события наступления еще впереди

Наступление ВС Украины длится 10-11 дней. По оценкам экспертов, украинские войска заняты сейчас формирующими операциями перед прорывом обороны ВС РФ, поэтому главные события еще впереди.

Международное агентство «Reuters» сообщило, что на данном этапе наступления военное командование ВСУ задействовало только 3 из имеющихся 12 бригад. На поле боя не были введены еще основные силы прорыва. 9 бригад — это минимум 32 тысячи личного состава и 837 танков.

«Эти бригады могут быть задействованы на любом из направлений, не обязательно на тех, где сейчас идут активные боевые действия», — отмечает агентство.

«Reuters» утверждает, что в первые дни наступления украинские войска вернули контроль над 7 населенными пунктами. В ходе боев за них ВСУ могли потерять порядка 15% БМП Bradley и несколько процентов танков Leopard.

Потери в технике не критические и даже не чувствительны, поскольку своевременные поставки западных союзников Киева вполне способны их покрыть.

«Основная линия обороны ВС РФ имеет глубину 10-15 километров. ВСУ сейчас не располагают стратегической внезапностью, но вполне могут рассчитывать на тактическую внезапность», — говорится в публикации.

Стороны военного конфликта сейчас решают идентичные задачи — стремятся истощить ресурсы противника. И тот, кто быстрее их израсходует, особенно подготовленные резервы, тот и проиграет.

К слову, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем вчерашнем заявлении высоко оценил начало наступления противника. Он заявил, что ВСУ «делают все грамотно, двигаются аккуратно», а уничтоженные Leopard назвал обычными боевыми потерями.