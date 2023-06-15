Достаточно противоречивая ситуация для туристов из РФ отмечается в Турции. По информации экспертов в области туризма, ожидается увеличение авиарейсов в Турцию. Причина такого решения — это повышенный спрос со стороны путешественников.

Так, минимум 12 российских и пять турецких авиакомпаний решили организовать рейсы между странами. Как сообщается, количество рейсов может увеличиться до шести тысяч.

Однако в этом вопросе нужно указать о противоречивости. Речь идет о существенном подорожании. Спрос на подорожавшие путевки упал, хотя туроператоры не готовы предоставлять скидки и предлагать более выгодные условия для российских туристов. По сравнению с минувшим годом, отдых на курортах Турции в среднем подорожал на целых 30%.