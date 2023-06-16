Кассовые сборы мультфильма «Человек-паук» обошли фильмы «Переводчик» и «Вызов»

Добавим, что в мировом прокате фильм обогнал оригинальную ленту «Человек-паук: Через вселенные». Всего за неполные две недели он заработал 390 миллионов долларов. Пока лента на первом месте по сборам за рекордно низкие сроки среди всех мультфильмов Sony.