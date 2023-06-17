Гость программы «60 минут» рассказал о версии с закупкой у Сирии подбитых Bradley, которые могут быть выданы за украинские

Вот умеют же у нас на телевидении дать козыри противнику в информационном пространстве. Вот умеют же «обнулить» определенные и важные достижения участников СВО, которые держат оборону на Запорожском направлении фронта.

И для этого всего-то потребовалось пригласить на эфир программы с миллионной аудиторией гостя, который выдал то, за что сразу ухватились украинские паблики. Теперь фрагмент его выступления очень быстро тиражируется и живо обсуждается — и теперь уже никто не разбирается, вырвано что-то из контекста или нет...

Речь о программе «60 минут. Специальный выпуск» с Евгением Поповым. Фрагмент видео опубликован украинским Телеграм-каналом «Донбасс Оперативный».

В студии обсуждали уничтоженную западную технику. В частности, БМП Bradley. Их потерю на СВО в количестве более 10 единиц признала и украинская сторона, и США. По логике вещей, уже сам этот факт может демотивировать солдат противника. Но кому-то, судя по всему, хочется показать еще большие масштабы потерь западной военной техники.

Гость «60 минут» заявил буквально следующее:

«Ну я слышал еще версию о том, что закупаются подбитые Bradley в Сирии или в Ираке, и доставляются сюда, и фотографируются для того, чтобы произвести впечатление на украинцев, сбить их боевой настрой».

Ну не козырь ли это противнику в информационном плане?! Не обнуление ли достижения участников СВО, которые действительно подбивали Bradley, о чем свидетельствовали ранние видео, снятые коптерами?! Теперь же у противника появилась возможность в очередной раз заявить о постановочных фото и видео.