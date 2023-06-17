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Ходаренок: Неправильно считать, что после потери 16 Bradley наступление ВСУ закончится — подъедут новые

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Считать, что ВСУ потеряли 16 БМП Bradley и на этом их наступление закончится — неправильно, ибо «сейчас подъедут новые». Об этом на эфире у Ольги Скабеевой и Евгения Попова заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Потеря подразделениями ВС Украины американских боевых машин пехоты Bradley при наступлении легко восполнится главным союзником Киева. Более того, США могут даже увеличить поставки такой бронетехники, поскольку имеют уникальную возможность испытать ее в конфликте высокой напряженности.

«Ну потеряли они (ВСУ, - Авт.) 16 Bradley. Следующая поставка США — 15 единиц. При этом стоит учесть, что на вооружении Штатов на текущий момент находится 5 300 БМП Bradley. И на этом фоне 15 или 16 являются вовсе незначительными цифрами, — порассуждал в студии специалист по военному делу Михаил Ходаренок. — Запад (США, Великобритания и Германия) заинтересован в поставках своего вооружения на этот театр боевых действий... Дело в том, что до минувшего года у них не было возможности опробовать свое оружие в конфликте высокой напряженности. Война в Афганистане или в Иране такой называться не могла. Это были колониальные конфликты. Здесь же они получат такую важную для них статистику в конфликте высокой напряженности: опыт боевого применения, опыт боевого ремонта, опыт восстановления...»

Военный эксперт добавил, что речь, конечно, не только о Bradley, а о всех видах вооружений. Поэтому, заключил Ходаренок на эфире, в корне неверно считать, что после полутора десятка подбитых американских БМП украинское наступление закончится.

Ранее на Украине не только признали потери Bradley, но даже показали на фото, как они выглядят после прямого попадания «Града». При этом Анна Маляр, замминистра обороны Украины, заверила, что все члены экипажа остались живы.

«Нет техники, которую невозможно уничтожить. Однако есть техника, которая спасает жизни», — таким философским рассуждением снабдила она снимок с подбитым Bradley.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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