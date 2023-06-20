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Холера, сальмонеллез, гельминты: Дойдет ли зараженная вода до Крыма

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Подрыв Каховской ГЭС привел к крупнейшей после Чернобыля техногенной катастрофе. Стороны вооруженного конфликта принялись обмениваться взаимными обвинениями.

Позиция властей нашей страны однозначна — за происшествием стоит Киев. На Украине же обвинили в нем Россию и возбудили уголовное дело, которое квалифицируют как экоцид. Там утверждают, что именно РФ было выгодно разрушение дамбы 6 июня: якобы преследовалась цель сорвать наступление ВСУ, начавшееся двумя днями ранее. Президент В. Путин на этот счет в ходе недавней встречи с военкорами сказал, что «лучше бы они (ВСУ, - Авт.) наступали».

Международная общественность вину за ЧП на ГЭС также возлагает на Россию — даже не дождавшись результатов разбирательства. На том основании, что именно Москва контролировала Каховскую ГЭС на момент подрыва. В сети постоянно публикуются различные спутниковые снимки, новые видео и так далее.

И пока ищут виновного, люди пытаются узнать главное: скажется ли подрыв Каховской ГЭС на их здоровье? Больше всего ответ на вопрос беспокоит жителей подконтрольной России части Херсонской области и полуострова Крым, а также прибывших туда на отдых туристов.

На Украине прогнозируют крайне неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию.

В воде из водохранилища, которая ушла в Днепр, а затем и в Чёрное море, обнаружились возбудители холеры, сальмонеллеза, гельминты. В Днепро-Бугском лимане и реке Ингул выявлены повышенные концентрации кишечной палочки. Украинские власти, осознавая эпидемиологическую угрозу, запретили жителям южных областей купаться в море и пресных водоемах, ловить рыбу, использовать воду даже для хозяйственных нужд.

Крымчанам можно не опасаться, утверждают наши российские эксперты. Так, геолог, кандидат технических наук Станислав Завацкий в беседе с телеканалом «360» заверил, что непригодной для туризма окажется лишь та часть Черного моря, которая идет до Дуная. ЮБК омывается водами южной и восточной частей Черного моря. Поэтому там безопасно, передает «ЦарьГрад».

Тем не менее, осторожность жителям Крыма не помешает. Хотя бы потому, что на Крымском побережье уже находили трупы животных и предметы, которые сорвал поток воды на Херсонщине при разрушении Каховской ГЭС. То есть, риск наличия возбудителей различных заболеваний даже в морской воде вовсе не нулевой.

Ко всему, по информации паблика «Крымский ветер», один из российских военнослужащих на днях был госпитализирован с тяжелой формой инфекционного заболевания. 

Отмечалось, что причиной стало нарушение рекомендаций главного управления МЧС России в Крыму. Ведомство советовало жителям и гостям полуострова отказаться от купания в Северо-Крымском канале и других пресных водоемах полуострова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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