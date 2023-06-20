Рогозин призвал задействовать на СВО в Украине резерв в 25 миллионов человек

Глава группы военных экспертов «Царские волки» Дмитрий Рогозин, экс-руководитель «Роскосмоса», в своем интервью порталу «Украина.ру» напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что мобилизационный резерв страны насчитывает 25 миллионов человек. По его словам, надо привлечь этих людей к специальной военной операции.

Рогозин, говоря об этом, указал на проблемы, с которыми столкнулись ВС РФ — это и боекомплект, и резервы. Поэтому он настаивает на проведении мобилизации, потому как скоро одолеть ВСУ не получится, поскольку это «противник очень сильный».

«А роты, которые находятся на переднем плане – они тают. Люди не могут вечно находиться в окопах. Физически и психологически это невозможно. Плюс есть раненые, есть погибшие, людям требуется отдых, их надо выводить на ротацию», — говорит Рогозин.

Поэтому, добавил он в продолжение темы, и должен использоваться на СВО мобилизационный резерв в 25 миллионов человек, о котором ранее заявлял министр Шойгу.

Нельзя сражаться «спицами против меча», заключил Дмитрий Рогозин.