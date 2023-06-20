На Украине заявили, что в мае-июне сбили 13 российских гиперзвуковых ракет «Кинжал»

На Украине заявляют, что в течение мая-июня украинские ПВО уничтожили 13 российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». Российские официальные лица эту информацию еще не комментировали.

«13 ракет Х-47 «Кинжал» уничтожено в мае-июне. А еще - свыше 20 баллистических ракет и другой российско-иранский хлам», - написал командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в своем телеграм-канале .

При этом отечественные военные эксперты по-прежнему продолжают настаивать, что Х-47 сбить невозможно даже посредством применения таких систем ПВО/ПРО, как «Patriot».

Их, к слову, у Киева уже и быть не должно. Минобороны РФ 17 мая объявляло, что днем ранее было уничтожено пять комплексов Patriot (в открытых источниках говорилось, что Украина получила только две таких системы).

Однако вчера спикер ВС Юрий Игнат во время общения с представителями СМИ утверждал, что все комплексы Patriot находятся в рабочем состоянии и продолжают прикрывать украинское небо.