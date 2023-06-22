Военкор Живов об ударе по Чонгарскому мосту: мы очень плохо защищены от ракет Storm Shadow

Известный российский военкор и волонтер Алексей Живов после удара ВСУ по Чонгарскому мосту разразился в своем Телеграм-канале публикацией, в которой призвал понять всю серьезность ситуации. Она, по его мнению, тяжелая. Противник явно захочет повторить удары. А РФ против Storm Shadow, которые он использует для атак, защищена не очень хорошо.

Первое, что надо осознать по версии данного журналиста: это был не просто удар по мосту — нанесен удар по сухопутному коридору.

«Через Чонгар шло 70% всего военного и гражданского трафика, — объясняет Живов. — Второе, что стало сейчас очевидно: мы очень плохо защищены от ударов ракетами Storm Shadow, а предыдущие прилеты в Геническ были элементом проламывания нашей ПВО на севере Крыма».

Военкор затронул вопросы, связанные с логистикой. Безусловно, она усложнится. Многие коммерческие операторы откажутся от проезда по мосту из-за риска повторных прилетов в любой момент. Не говоря уже о затруднениях, с которыми рискуют столкнуться военные.

Погранпереход Армянска, который идет на Херсон — так себе вариант, поскольку надо сделать крюк в 100 км по дорогам, состояние которых оставляет желать лучшего.

«Визуально мост вполне пригоден для движения, его можно достаточно быстро починить, но надо что-то делать с постоянной угрозой повторных ударов», — заключил Живов.

Удар по Чонгарскому мосту, напомним, был нанесен 22 июня около пяти часов утра.