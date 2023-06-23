Полковник Киселев: по Чонгарскому мосту била Франция

Полковник ЛНР Виталий Киселев убежден, что по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью, удары наносила Франция. И по центру Луганска тоже. Вывод его основывается на том, что били с неимоверно высокой точностью. Украина просто не располагает ресурсами, которые бы позволили этого добиться.

Киселев напомнил, что перед тем, как самолет выпустит ракету, в ее мозги надо вбить координаты, GPS привязать, местность.

«А нам известно, что с 2014 года Google-карты на территории Донбасса сдвинуты на 0,2 или 0,3 градуса. Точности удара, если мы даже захотим, у нас не выйдет в силу ряда причин. Мы можем промазать и дистанция сдвинется на 50, 100 метров, а то и на полкилометра, — объяснил свое мнение полковник в программе «Прямой эфир» на телеканале «Первый Севастопольский» . — Противник же ударил точно в середину моста или, как в Луганске, точно в центр здания... Это Франция нанесла удары, это никакие не украинцы нанесли удар», — сообщил он.

Напомним, вчера на уровне военкоров была распространена информация, что по Чонгарскому мосту удары наносились французской ракетой SCALP.