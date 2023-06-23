Известный российский военный эксперт, доктор военных наук заговорил о том, что ВС РФ совершили перегруппировку из Харьковской области, а затем и приняли трудное решение по Херсонской области якобы из-за договоренности о транзите аммиака через аммиакопровод Тольятти-Одесса.

Константин Сивков настаивает на том, что осенью минувшего года в ходе обороны применялись совершенно иные, нежели сейчас, во время очередного наступления ВСУ, методы. Удары авиации и контрудары фактически отсутствовали.

«Следует понимать, что практически всегда во всех этих сделках на международном уровне присутствует политика, в той или иной степени, - цитирует сказанное Сивковым в эфире телеканала «День» издание «ПолитНавигатор» . - Поэтому я вполне имею все основания предполагать, что условием сдачи Харьковской области, а потом и Херсонской, стали вопросы с обеспечением транзита через территорию [Украины]. В частности, это касается аммиакопровода».

ВС Украины вернули контроль над контролируемой Россией частью Харьковской области в сентябре минувшего года, а в ноябре - над Херсоном и правобережьем Херсонщины.