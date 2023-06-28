WarGonzo: На запорожском направлении фронта не все так гладко, как хотелось бы

Телеграм-канал военкора Семена Пегова опубликовал достаточно тревожное сообщение с запорожского направления фронта. Противнику удалось захватить рубежи на первой линии обороны ВС РФ, следует из него. Но - без конкретики.

«На запорожском направлении не все так гладко, как хотелось бы, - пишет WarGonzo . - Да, наши военные стоят, как вкопанные, охраняя свой участок фронта. Однако какие-то рубежи первой линии обороны врагу все-таки удалось отжать».

Что имеет в виду команда военкора Пегова под словосочетанием «какие-то рубежи», неизвестно. Телеграм-канал на этот раз не стал вдаваться в детали и подал информацию обезличенно. Подчеркнул лишь только то, что противнику удалось продвинуться вперед благодаря его артиллерии.

Никакого снарядного голода у ВСУ нет, подчеркивается в сообщении, а слухи о нехватке снарядов у противника, которые с удовольствием смакуются некоторыми интернет-пользователями, сильно преувеличены.