WarGonzo: Бои уже идут в городской черте Бахмута

Продолжает ухудшаться обстановка на Бахмутском (Артемовском) направлении фронта. Поступают тревожные новости о том, что бои идут уже в самом городе.

О том, что противник атакует уже непосредственно в самом Артемовске, написал в сводке с фронтов по состоянию на утро 30 июня Телеграм-канал команды военкора Семена Пегова WarGonzo.

«Бои идут на юго-западных окраинах Бахмута. ВС Украины атакуют уже в городской черте», — говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении фронта противник после массированной артиллерийской подготовки прибег к штурмовым действиям в районе Озаряновки, Курдюмовки и Клещеевки.

WarGonzo пишет, что российским силам там собственные позиции удержать удалось. Не смогли продвинуться ВСУ и у Ягодного, Берховки, Дубово-Васильевки, а также Железнянского.

Бахмут был взят бойцами ЧВК «Вагнер», напомним, в мае текущего года. Битва за него, как указывал основатель «оркестра» Евгений Пригожин, длилась 224 дня.