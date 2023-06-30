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Сообщается о снижении уровня инфляции в ЕС в июне

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Сообщается о снижении уровня инфляции в ЕС в июне
Экономика
Фото из открытых источников

Статистическое ведомство европейского союза сообщило сведения об уровне инфляции в государствах этого международного объединения за июнь и сравнило их с соответствующими показателями за предыдущие месяцы. Сообщается, что уровень инфляции за июнь составил 5,5%. 

Уточняется, что в мае этот показатель составил 6,1%. Тем самым отмечено снижение темпов инфляции в государствах европейского союза. Также уточняется, что это самый низкий уровень инфляции с января прошлого года. 

Сообщается, например, что цены на топливо в июне снизились на 5,6%, тогда как в мае на 1,6%. Цены на продукты питания в мае возросли на 12,5%, а в июне на 11,7%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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