Сообщается о снижении уровня инфляции в ЕС в июне

Статистическое ведомство европейского союза сообщило сведения об уровне инфляции в государствах этого международного объединения за июнь и сравнило их с соответствующими показателями за предыдущие месяцы. Сообщается, что уровень инфляции за июнь составил 5,5%.

Уточняется, что в мае этот показатель составил 6,1%. Тем самым отмечено снижение темпов инфляции в государствах европейского союза. Также уточняется, что это самый низкий уровень инфляции с января прошлого года.

Сообщается, например, что цены на топливо в июне снизились на 5,6%, тогда как в мае на 1,6%. Цены на продукты питания в мае возросли на 12,5%, а в июне на 11,7%.