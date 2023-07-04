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Стрелков: С Бахмутского направления поступает тревожная информация, туда срочно пошли резервы

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Стрелков: С Бахмутского направления поступает тревожная информация, туда срочно пошли резервы
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Военный эксперт, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на собственные источники сообщил о непростой ситуации для российских сил на Бахмутском (Артемовском) направлении фронта.

«Тревожная информация поступает из района севернее Бахмута, как раз там, где с нашей стороны развернуты недоукомплектованные части 3-го армейского корпуса», — информирует Стрелков в своем телеграм-канале.

По его сведениям, противник сумел продвинуться вперед.

«Насколько глубокое продвижение — сказать не могу, информации мало. Но туда срочно пошли резервы», — заключил он.

Судя по информации из пабликов украинских военнослужащих, подкрепление на Бахмут уже подошло. Один из бойцов ВСУ, описывая обстановку под Артемовском, отметил, что «все слишком тяжело, ВС РФ снова бросают резервы». Он посетовал на отсутствие продвижения вперед сил ВСУ — «топчемся на месте под Берховкой и Клещеевкой».

Ранее военкор Семен Пегов передал, что бои идут уже на южно-западной окраине самого Бахмута.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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