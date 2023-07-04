Прокат фильма «Барби» запретили во Вьетнаме из‑за географической карты

В Министерстве культуры Вьетнама запретили прокат картины «Барби». Произошло это из-за кадров со спорной территорией, расположенной в Южно-Китайском море.

Речь идет о территории, на которую претендует КНР. Она по закону принадлежит Вьетнаму, однако власти Китая этого не признают. Они на карте отмечают так называемую «девятипунктирную U-образную линию». В фильме как раз и была показана эта географическая карта.

«Мы лицензию на показ фильма "Барби" во Вьетнаме не дадим. Лента содержит оскорбительные фото линии из девяти пунктиров», — отметила Кьен Тхань, глава департамента кинематографии.

К слову, Вьетнам не впервые из-за спорной территории запрещает показывать голливудских фильмов. В том числе попали под запрет попали «Эверест» и «Анчартед: На картах не значится».