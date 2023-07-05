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Военкор Сладков: Мы оставили Клещеевку под Бахмутом

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Военкор Сладков: Мы оставили Клещеевку под Бахмутом
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Александр Сладков в своем телеграм-канале сообщает о том, что российские войска оставили населенный пункт Клещеевка, что под Бахмутом. Но сразу же дает понять, что информация нуждается в проверке.

«Мы оставили Клещеевку. Это под Бахмутом. Надо проверять, опровергнут — буду рад. Если все так, это плохо. Бахмут под огневым контролем Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении Сладкова.

Военкор заявил, что не может упрекать российских солдат в том, что они отошли из столь важного населенного пункта, потому как главную причину происходящего видит в «снарядной диете».

Но, подчеркнул журналист, «рад буду ошибаться». 

В заключительной части сообщения военкора Сладкова улавливаются уже не просто тревожные нотки, а сомнения в способности российских войск удержать населенный пункт, битву за который «музыканты» вели в течение 224 дней.

«Город Бахмут под угрозой штурма. Удержим? Да кто ж знает», — заключил он.

Хотелось бы отметить смелость военкора Сладкова. В последнее время немногие его коллеги позволяют себе размещать подобные опусы. Преимущественно, предпочитают подавать «причесанные» новости с фронтов. 

Удручает, конечно, что не от первого лица (многие эксперты предлагают перестать называть военкорами тех, которые подают информацию с передовой, хотя сами там не находятся и в атаки или контратаки с подразделениями не ходят), но что уж тут поделаешь. 

И как тут не вспомнить первую часть интервью Евгения Пригожина перед его «маршем справедливости» по части освещения СВО и допуске/недопуске военкоров на «ноль»?!

Хотелось бы также отметить выдержанный стиль Александра Сладкова в данном сообщении. Очевидно, что он делает акцент не на разгоне паники в стиле героя Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки», кричавшего: 

«Лелик, все пропало! Клиент уезжает, гипс снимают!». 

А просто «подсвечивает» проблему.

Тут стоит напомнить, что многим российским военкорам 11 мая показалось, что ВСУ пошли в масштабное наступление. Они за вечер выдали столько тревожных сообщений, сколько не выдавали ранее за месяц. Поскольку факт наступления не подтвердился тогда, военкорам в медиа устроили публичную «порку»...

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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