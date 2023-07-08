Гиркин заявляет о «мясных штурмах» под Авдеевкой

Экс-министр обороны ДНР, военный эксперт и лидер «рассерженных патриотов» Игорь Гиркин (Стрелков) в своей свежей публикации, размещенной в Телеграм-канале, снова затронул тему «мясных штурмов». При этом, по его версии, к ним якобы прибегает российское военное руководство.

«Под Авдеевкой продолжаются НАШИМИ (это слово Игорь Стрелков нарочито выделил заглавными буквами, - Авт.) войсками «мясные штурмы»», — говорится в его публикации.

Конкретика, видимо, известна только самому «рассерженному патриоту». Однако в своем кратком опусе о «мясных штурмах» он в детали не вдается. Зато прямым текстом называет, кого считает виновным в ситуации под Авдеевкой, и подводит резюме. Выводы его очень мрачные — с претензией на дискредитацию ВС РФ.

«Такое впечатление, что в штабе 1-го армейского корпуса торопятся бесполезно уничтожить максимально большее число наших бойцов, чтобы побыстрее проиграть ..... (СВО, - Авт.), — заключил Стрелков.

Меж тем вчера советник Пушилина Ян Гагин заявлял СМИ о небольшом продвижении ВС РФ в районе Авдеевки.

К слову, о СВО — сегодня исполнилось ровно 500 дней с момента ее начала.