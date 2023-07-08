Патриотически настроенные граждане России сегодня, 8 июля, на 500-й день событий, которые у нас в стране называют специальной военной операцией, испытали не просто какое-нибудь очередное удивление. Настоящий шок! И это еще мягко говоря!

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским из Турции вернулись интернированные военные командиры полка Азов* (признан Верховным судом России террористической организацией, деятельность в РФ запрещена, - Ред.) и морские пехотинцы, воевавшие на «Азовстали» в Мариуполе.

Год назад они сдались в плен ВС РФ, но украинским военным повезло. Вначале в рамках обмена военнопленными сторонами они были освобождены.

Как сообщалось, в рамках договоренностей «азовцы»* должны были находиться на территории Турции до конца СВО. Однако то ли мы не в курсе и специальная военная операция закончилась, то ли договоренности были другие. В первую очередь с Турцией, которая в обмене сыграла ключевую роль. Но факт есть факт. Анкара порадовала Зеленского и отпустила «азовцев»*. Еще раз: отпустила до окончания боевых действий.

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видео , на котором показал, как подъезжают автобусы с командным составом «Азова»*, как он обнимается с «азовцами»*, как они поднимаются на борт президентского самолета и вместе летят в Украину.

«Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев», - подписал ролик Зеленский.