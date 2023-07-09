Yandex.RTB

«Два майора» о возвращении «Азова»: Колоссальный моральный ущерб нашим бойцам может иметь непредсказуемые последствия

Image 16+
«Два майора» о возвращении «Азова»: Колоссальный моральный ущерб нашим бойцам может иметь непредсказуемые последствия
Украина
Фото из открытых источников

Возвращение командиров украинского полка «Азов»* (признан террористической организацией, деятельность в РФ запрещена, - Ред.), которые держали оборону «Азовстали» в Мариуполе, может привести к непредсказуемым последствиям на фронте и в самой России. Такую мысль попытались донести авторы Телеграм-канала «Два майора». 

По данным ряда источников, они являются действующими офицерами и прекрасно осведомлены о реальных настроениях в войсках. Не в «телеверсии», так сказать.

«А теперь о серьезном, — пишут «майоры». — По сообщениям с фронта от некоторых наших передовых частей, там крайнее негодование вызвала информация о возвращении командиров «Азова»* на Украину».

О причинах, почему были нарушены договоренности и интернированные «азовцы»* вернулись из Турции на Родину еще до окончания боевых действий, можно только догадываться. Некоторые сетевые круги связывают случившееся «с возросшей активностью Абрамовича». Данный бизнесмен, говорят, в свое время сыграл роль ключевого посредника в вопросе передачи националистов в Турцию «под честное слово президента Эрдогана».

После попытки мятежа Евгения Пригожина и «вагнеров» это уже второй удар по репутации страны. Причем, за столь короткий срок.

«Колоссальный ущерб морально-психологическому состоянию воюющих бойцов может иметь непредсказуемые последствия», — предупреждают «Два майора».

Во избежание этих самых непредсказуемых последствий авторы предлагают купировать этот удар давно назревшими мерами комплексно — с учетом объективных причин вооруженного выступления «оркестра».

Командиры «Азова»* вчера вернулись на Украину вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским из Турции. Вылетали они из Анкары вместе, одним самолетом.

В Турции Зеленский встречался с президентом Эрдоганом, который во всеуслышание заявил, что «Украина заслужила право быть членом НАТО».

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
«Два майора» о возвращении «Азова»: Колоссальный моральный ущерб нашим бойцам может иметь непредсказуемые последствия

Сегодня, 09:33

Вместе с президентом Украины Зеленским из Турции вернулись лидеры «Азова»

Вчера, 19:28

Гиркин заявляет о «мясных штурмах» под Авдеевкой

Вчера, 12:03

Военкор Сладков: Мы оставили Клещеевку под Бахмутом

5-07-2023, 12:43

Стрелков: С Бахмутского направления поступает тревожная информация, туда срочно пошли резервы

4-07-2023, 11:08

WarGonzo: Бои уже идут в городской черте Бахмута

30-06-2023, 11:28

WarGonzo: На запорожском направлении фронта не все так гладко, как хотелось бы

28-06-2023, 22:08

Российский эксперт Сивков предположил, что Харьковскую область сдали ради аммиака

23-06-2023, 16:28

Полковник Киселев: по Чонгарскому мосту била Франция

23-06-2023, 15:33

Военкор Живов об ударе по Чонгарскому мосту: мы очень плохо защищены от ракет Storm Shadow

22-06-2023, 11:58

На Украине заявили, что в мае-июне сбили 13 российских гиперзвуковых ракет «Кинжал»

20-06-2023, 16:58

Рогозин призвал задействовать на СВО в Украине резерв в 25 миллионов человек

20-06-2023, 12:43

Ходаренок: Неправильно считать, что после потери 16 Bradley наступление ВСУ закончится — подъедут новые

17-06-2023, 12:43

Гость программы «60 минут» рассказал о версии с закупкой у Сирии подбитых Bradley, которые могут быть выданы за украинские

17-06-2023, 11:23

«Reuters»: Украина задействовала только три из 12 бригад, главные события наступления еще впереди

15-06-2023, 10:38

Ходаренок: Гибель начштаба 35-й армии подтверждает, что противник пытается дезорганизовать систему управления нашими войсками

13-06-2023, 21:48

«Военный осведомитель»: ВСУ удалось полностью «срезать» Времьевский выступ

12-06-2023, 14:13

Сладков: На Старомлыновском направлении части МО РФ организованно отошли на следующую линию обороны

12-06-2023, 14:08

Военкор Марсов показал «линию Суровикина» на карте и заверил, что так просто фронт не рухнет

12-06-2023, 10:53

WarGonzo: Противник зашел в Макаровку, ситуация может стать критической

12-06-2023, 09:28

«Би-би-си» показала документальный фильм с архивными кадрами погружения «Титана» к «Титанику»
  • 7-07-2023, 15:54

«Би-би-си» показала документальный фильм с архивными кадрами погружения «Титана» к «Титанику»

BBC опубликовала кадры погружения бастикафа «Титан» к «Титанику». Документальный фильм был снят в минувшем году. На кадрах видно, как туристы

Жители поселка под Челябинском взбунтовались из-за высокой коммуналки
  • Вчера, 07:58

Жители поселка под Челябинском взбунтовались из-за высокой коммуналки

Жители L-town возмущены состоянием поселка. Как уверяют жители поселка под Челябинском, вместо обещанных ровных газонов улица заросла бурьянами,

Что творится на складе Ozon, где екатеринбуржцы заразились менингококковой инфекцией
  • 6-07-2023, 19:24

Что творится на складе Ozon, где екатеринбуржцы заразились менингококковой инфекцией

В центре Ozon в Кольцово произошла вспышка менингококковой инфекции. Заболели семь человек, один человек умер. Сотрудник центра рассказал порталу

Physycal Review X: Правило шести рукопожатий получило математическое обоснование
  • Вчера, 13:53

Physycal Review X: Правило шести рукопожатий получило математическое обоснование

Ученые из МФТИ и исследователи из других стран пришли к выводу, который поможет объяснить «феномен тесного мира». Специалисты разработали

Гиркин заявляет о «мясных штурмах» под Авдеевкой
  • Вчера, 12:03

Гиркин заявляет о «мясных штурмах» под Авдеевкой

Экс-министр обороны ДНР, военный эксперт и лидер «рассерженных патриотов» Игорь Гиркин (Стрелков) в своей свежей публикации, размещенной в

В Японии нашли эффективный и безопасный способ борьбы с комарами
  • 6-07-2023, 13:12

В Японии нашли эффективный и безопасный способ борьбы с комарами

Ученые рассказали о способах обезвреживания комаров, безопасных для человека. Один из них - применение бактериальных препаратов с Bacillus

Интересная информация