Возвращение командиров украинского полка «Азов»* (признан террористической организацией, деятельность в РФ запрещена, - Ред.), которые держали оборону «Азовстали» в Мариуполе, может привести к непредсказуемым последствиям на фронте и в самой России. Такую мысль попытались донести авторы Телеграм-канала «Два майора».

По данным ряда источников, они являются действующими офицерами и прекрасно осведомлены о реальных настроениях в войсках. Не в «телеверсии», так сказать.

«А теперь о серьезном, — пишут «майоры». — По сообщениям с фронта от некоторых наших передовых частей, там крайнее негодование вызвала информация о возвращении командиров «Азова»* на Украину».

О причинах, почему были нарушены договоренности и интернированные «азовцы»* вернулись из Турции на Родину еще до окончания боевых действий, можно только догадываться. Некоторые сетевые круги связывают случившееся «с возросшей активностью Абрамовича». Данный бизнесмен, говорят, в свое время сыграл роль ключевого посредника в вопросе передачи националистов в Турцию «под честное слово президента Эрдогана».

После попытки мятежа Евгения Пригожина и «вагнеров» это уже второй удар по репутации страны. Причем, за столь короткий срок.

«Колоссальный ущерб морально-психологическому состоянию воюющих бойцов может иметь непредсказуемые последствия», — предупреждают «Два майора» .

Во избежание этих самых непредсказуемых последствий авторы предлагают купировать этот удар давно назревшими мерами комплексно — с учетом объективных причин вооруженного выступления «оркестра».

Командиры «Азова»* вчера вернулись на Украину вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским из Турции. Вылетали они из Анкары вместе, одним самолетом.

В Турции Зеленский встречался с президентом Эрдоганом, который во всеуслышание заявил, что «Украина заслужила право быть членом НАТО».