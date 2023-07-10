«The Times»: ВС Украины будут в Крыму уже через месяц

Вооруженные силы Украины уже через месяц будут в Крыму. Об этом пишет авторитетное британское издание «The Times» со ссылкой на свои источники в украинском командовании.

В настоящее время существует две реальности, если говорить об украинском контрнаступлении.

Первая — в информационном пространстве, где ВСУ уперлись в оборонительные сооружения ВС РФ, бьются о них лбом и никак не могут преодолеть.

Вторая — на поле боя. А там дела обстоят далеко не так, как о них пишут СМИ и рассказывают официальные лица, блогеры и военкоры. Настоящие события на фронте скрыты за «туманом войны».

Собеседник издания, а это один из командиров ВСУ, заверил, что украинская пехота продолжает двигаться вперед и занимать позиции ВС РФ.

«Эта чепуха о том, что русские имеют неприступные оборонительные позиции. Мы уже прошли через них. Они все убегают», — берется утверждать командир ВСУ.

Однако конкретные факты не приводит.

Бронетехника формирует группы прорыва, отмечается в статье.

К слову, сегодня военная разведка Украины в своем официальном Телеграм-канале опубликовала ролик, подписанный словами «Наступило время возмездия». На кадрах имеется обратный отсчет, начинается он с 60. Что бы это могло означать, неизвестно.