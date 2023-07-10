Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники в ближайшие месяцы

Немецкий концерн Rheinmetall, один из крупнейших производителей оружия в Европе, свой завод по производству бронетехники на территории Украины собирается открывать уже через считанные месяцы. Об этом его гендиректор Армин Паппергер сообщил в эксклюзивном интервью телекомпании CNN.

По его словам, завод будет расположен в западной части Украины. Откроется он в течение следующих 12 недель. Гендиректор Rheinmetall не видит ничего зазорного в том, чтобы разместить производство на территории страны, которая находится в стадии вооруженного противостояния с РФ.

Более того, руководство концерна не намерено ограничиваться исключительно производством бронированной техники. Паппергер добавил, что украинских сотрудников концерна будут обучать обслуживанию танков и всего, что будет сходить с конвейера завода.

«Украинцы должны помочь сами себе. Они не могут позволить себе ждать европейцев или американцев, чтобы те могли помочь им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно», — высказался генеральный директор концерна.

О планах развернуть производство бронетехники на территории Украины руководство немецкого концерна объявило еще в начале нынешнего года. В интервью газете Rheinische Post представители Rheinmetall заявляли, что завод сможет производить до 400 танков в год.

Ранее сегодня стало известно о том, что строительные работы в рамках возведения на территории Украины завода по производству турецких беспилотников «Байрактар» уже стартовали.