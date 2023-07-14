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ТАСС: В Киеве запретили русскоязычные песни в публичных местах

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ТАСС: В Киеве запретили русскоязычные песни в публичных местах
Украина
Фото из открытых источников

В Киевском городском совете запретили трансляцию песен на русском языке в публичных местах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение киевской администрации.

Как сообщается, совет на публичное применение русскоязычного культурного продукта в городе наложил мораторий. Данное решение принято в ходе пленарного заседания II сессии Киевского городского совета IX созыва более чем 70 депутатами.

Кроме музыки, запрет наложили на продажу книг на русском языке, а также на исполнение аудиовизуальных произведений, театральных, цирковых представлений, концертов и других услуги.

Напомним, что с начала года на Украине действует запрет на издательство книг российского авторства. В минувшем году запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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ТАСС: В Киеве запретили русскоязычные песни в публичных местах

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